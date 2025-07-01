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Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22928 бойових броньованих машин
фото: Ґвара Медіа

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 червня втратила:

  • особового складу – близько 1020980 (+970) осіб;
  • танків – 10983 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22928 (+6) од;
  • артилерійських систем – 29754 (+36) од;
  • РСЗВ – 1427 (+0) од;
  • засоби ППО – 1190 (+1) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+3) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144);
  • крилаті ракети – 3436 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 1 липня
Втрати ворога станом на ранок 1 липня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 липня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна.
Активність ворожого флоту станом на ранок 1 липня
Активність ворожого флоту станом на ранок 1 липня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1224-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб війна Чорне море Азовське море

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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
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