Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 30 червня втратила:
- особового складу – близько 1020980 (+970) осіб;
- танків – 10983 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 22928 (+6) од;
- артилерійських систем – 29754 (+36) од;
- РСЗВ – 1427 (+0) од;
- засоби ППО – 1190 (+1) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+3) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144);
- крилаті ракети – 3436 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103) од;
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 1 липня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна.
Нагадаємо, триває 1224-й день повномасштабної війни в Україні.