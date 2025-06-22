За словами агентів руху опору, замість бригади «Дон», яка перебувала на цих позиціях понад два роки, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ

Конфлікт на Кінбурнській косі: Російські десантники застрелили «козачків» під час ротації

За даними агентів українського руху опору Атеш зі складу штабу 104-ї повітряно-десантної дивізії РФ, на Кінбурнській косі відбулася ротація російських військ, що супроводжувалася жорстоким конфліктом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Атеш.

За словами агентів руху опору, замість бригади «Дон», яка перебувала на цих позиціях понад два роки, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ.

Агенти Атеш повідомляють, що ротація пройшла зі скандалом: під час суперечки російські десантники застрелили чотирьох «козачків» та скинули їхні тіла у море. Доля решти бійців з бригади «Дон» наразі невідома – їх, імовірно, вивозять з фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності.

Зазначається, що 337-й десантно-штурмовий полк вже брав участь у боях на Кінбурнській косі наприкінці 2023 року. Тоді підрозділ зазнав серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу. Після цього полк був спішно доукомплектований новобранцями без досвіду.

Тепер, за інформацією Атеш, ці ж бійці повертаються на Кінбурнську косу – виснажені, невпевнені та деморалізовані.

Нагадаємо, російське військове командування використовує курсантів Військової академії РХБЗ у Костромі для виконання бойових завдань на території України. Цих молодих офіцерів, включно з іноземними громадянами, відправляють на фронт під приводом здобуття «бойового досвіду».

За інформацією, отриманою від агентів «Атеш» серед курсантів, майбутніх офіцерів направляють в Україну для роботи з обладнанням радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) в умовах активних бойових дій. Це відбувається на завершальному етапі їхнього навчання.