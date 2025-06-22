Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш
За словами агентів руху опору, замість бригади «Дон», яка перебувала на цих позиціях понад два роки, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ
Скриншот мапи Deep State

Конфлікт на Кінбурнській косі: Російські десантники застрелили «козачків» під час ротації

За даними агентів українського руху опору Атеш зі складу штабу 104-ї повітряно-десантної дивізії РФ, на Кінбурнській косі відбулася ротація російських військ, що супроводжувалася жорстоким конфліктом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Атеш.

За словами агентів руху опору, замість бригади «Дон», яка перебувала на цих позиціях понад два роки, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ.

Агенти Атеш повідомляють, що ротація пройшла зі скандалом: під час суперечки російські десантники застрелили чотирьох «козачків» та скинули їхні тіла у море. Доля решти бійців з бригади «Дон» наразі невідома – їх, імовірно, вивозять з фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності.

Зазначається, що 337-й десантно-штурмовий полк вже брав участь у боях на Кінбурнській косі наприкінці 2023 року. Тоді підрозділ зазнав серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу. Після цього полк був спішно доукомплектований новобранцями без досвіду.

Тепер, за інформацією Атеш, ці ж бійці повертаються на Кінбурнську косу – виснажені, невпевнені та деморалізовані.

Нагадаємо, російське військове командування використовує курсантів Військової академії РХБЗ у Костромі для виконання бойових завдань на території України. Цих молодих офіцерів, включно з іноземними громадянами, відправляють на фронт під приводом здобуття «бойового досвіду».

За інформацією, отриманою від агентів «Атеш» серед курсантів, майбутніх офіцерів направляють в Україну для роботи з обладнанням радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) в умовах активних бойових дій. Це відбувається на завершальному етапі їхнього навчання.

Читайте також:

Теги: Атеш Херсонщина росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи
20 червня, 10:32
Танкер ІМО 9247443 використовується Росією як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти
Екологічна загроза в Середземному морі: танкер РФ без страховки перевантажує нафту біля Греції
16 червня, 11:58
Внаслідок атаки одна цивільна особа поранена
«Дуже важка ніч». Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки
9 червня, 06:30
У Росії на заводу пролунав вибухи
На Заволзькому моторному заводі у Росії стався вибух та пожежа
3 червня, 01:34
Російська система ППО на аеродромах виявилася абсолютно безсилою
Атака на ядерну тріаду РФ – три групи висновків
1 червня, 21:45
ЗСУ разом із західною підтримкою та сучасною зброєю здатні завдати справді болісного удару по російських позиціях
Дипломат озвучив два можливих варіанти закінчення війни в Україні
31 травня, 17:40
В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)
В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)
30 травня, 07:40
Келлог опублікував фото Києва у вогні
Спецпосланець Трампа звернувся до росіян через атаку на Київ
25 травня, 20:47
Президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
24 травня, 20:26

Події в Україні

ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState
ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState
У горах Буковини температура серед червня впала до нуля
У горах Буковини температура серед червня впала до нуля
Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш
Ротація окупантів на Кінбурнській косі пройшла зі стріляниною – Атеш
За день ДТЕК повернув світло понад 13 тисячам родин після ворожих атак
За день ДТЕК повернув світло понад 13 тисячам родин після ворожих атак
Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів»
Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів»
Сирський назвав одну з найсильніших сторін України у війни проти Росії
Сирський назвав одну з найсильніших сторін України у війни проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
28K
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
26K
Путін здивував заявою про свою онуку
17K
Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном
12K
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сьогодні, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua