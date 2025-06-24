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Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: пошукові роботи завершено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: пошукові роботи завершено
фото: ДСНС

Внаслідок удару по Білгород-Дністровському загинули троє людей, ще 14 постраждали, серед яких двоє дітей

У Білгород-Дністровському на Одещині завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по навчальному закладу 23 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару загинули троє людей, ще 14 постраждали, серед яких двоє дітей.

Загалом до ліквідації наслідків удару залучались 74 рятувальники, 16 одиниць техніки ДСНС, кінологи, місцеві пожежні команди та волонтери українського Червоного хреста.

Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: пошукові роботи завершено фото 1
Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: пошукові роботи завершено фото 2

Нагадаємо, дітей у ліцеї під час удару не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. Ліцей фактично повністю зруйнований. 

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни. Сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на зараз відомо про понад 160 поранених. Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.

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Теги: ракета окупанти війна Одещина

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