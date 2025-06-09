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РФ почала використовувати новий дрон зі штучним інтелектом: деталі від розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ почала використовувати новий дрон зі штучним інтелектом: деталі від розвідки
Дроном можна керувати у форматі FPV через LTE-зв’язок
фото: ГУР

V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ

Головне управління розвідки оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U зі штучним інтелектом, який активно використовується РФ на Сумському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі розвідки.

«Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою «комп’ютерного зору» – дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-oem11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема – китайського походження.

«Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin», – додали розвідники.

До слова, раніше повідомлялося, що один із провідних французьких автовиробників планує розпочати виробництво безпілотників в Україні для потреб Збройних сил. 

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Теги: дрон Сумщина війна розвідка окупанти

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