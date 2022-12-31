Ташева розповіла, яких росіян необхідно видворити з українського Криму

Чиновниця розвінчала неправдиві заяви РФ про те, що нібито це буде депортація кримчан

Громадяни Російської Федерації, які прибули до окупованої Автономної республіки Криму з порушенням українського законодавства, після звільнення півострова повинні будуть залишити його, оскільки перебувають там незаконно. Про це заявила Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева, повідомляє «Укрінформ».

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Як зазначила чиновниця, є принципова сформована позиція, і стосовно неї вже існують правові норми.

«Всі громадяни РФ, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства та умов перетину кордону, мають виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, бо вони незаконно там перебували», – сказала вона.

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Це стосується росіян, які приїхали до Криму не через пункти пропуску «Каланчак», «Чонгар» чи «Чаплинка», і відповідно не попросили міграційні органи про можливість проживання на українському півострові.

За словами Ташевої, кількість іноземців, яким потрібно було отримувати дозвіл на проживання та дозвіл на в'їзд на окупованій території, налічується від 500 до 800 тис.

Також чиновниця розвінчала неправдиві заяви РФ про те, що нібито це буде депортація кримчан.

«Яких кримчан? Йдеться про громадян Росії, які не є кримчанами. Вони є особами, які тимчасово проживають на території Криму. Їхнє видворення – абсолютно законний процес... Якщо громадянин будь-якої країни незаконно перетинає кордон, до нього застосовують примусове видворення. От і ми його застосовуватимемо», – пояснила вона.

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Представниця президента в Криму додала, що виїхати доведеться навіть тим, хто не зміг через певні обставини дотримуватися вимог міграційного законодавства України.

«Наприклад, одиничні випадки, коли людина за збігом обставин фактично не може виконати вимоги міграційного законодавства. У таких випадках можливі винятки, але вони теж мають спочатку виїхати й подати в міграційні органи відповідну заявку, після розгляду отримати відповідні дозволи», – сказала Ташева.

Вона додала, що зараз точно невідома кількість таких осіб: «Може, сотні, а можливо, 1-2 тисячі».

Раніше розвідка розповіла про діяльність українських партизанів у Криму. Українські сили оборони отримують усе більше інформації від кримчан про діяльність і плани окупантів на тимчасово окупованому півострові.