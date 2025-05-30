Аналітики ISW пояснили, чому росіяни затягнули процес передачі меморандуму

«Росіяни припускають, що Україна відмовиться брати участь у зустрічі 2 червня»

Кремлівські посадовці користуються тим, що Україна та Росія заздалегідь не узгодили часові рамки для наступних кроків у мирному процесі, щоб повністю затягнути процес і продовжити війну. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW зазначили, що очільник російської делегації Володимир Мединський після стамбульських переговорів 16 травня заявив, що сторони домовились про написання так званих меморандумів мирного врегулювання, але точного терміну не було вказано.

Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив 23 травня, що російська сторона представить свій документ припинення вогню одразу після масштабного обміну військовополоненими.

Тоді ж український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує на цей документ від Росії. Вже 27 травня спецпредставник Трампа Кіт Келлог повідомив, що Україна передала США документ про умови та терміни потенційного мирного договору та зазначив, що Штати чекають на те, що Росія надасть свою версію, щоб розпочати узгодження позицій двох країн.

Росія згодом повідомила, що не передаватиме американцям свій документ, оскільки про це не було раніше домовленостей.

Інститут вивчення війни зробив висновок з цього: «Російські чиновники приховують свій меморандум і можуть спробувати затримати його до зустрічі 2 червня. Росіяни припускають, що Україна відмовиться брати участь у зустрічі 2 червня, якщо Росія не надасть свій меморандум заздалегідь, як це зробила Україна, і, ймовірно, мають намір скористатися відмовою України та звинуватити Україну у затягуванні мирних переговорів».

До слова, російські політичні еліти не очікують конструктивного діалогу від нової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі 2 червня.

Зазначається, що у російському так званому меморандумі, який на переговорах має представити РФ збережуться ті ж самі вимоги, що й на переговорах у Стамбулі, які відбулись 16 травня.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.