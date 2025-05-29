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Захарова назвала склад російської делегації для наступних переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Захарова назвала склад російської делегації для наступних переговорів
Російську делегацію очолюватиме Володимир Мединський
фото: Reuters

Путін залишив склад російської переговорної групи без змін 

У новому раунді мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, візьмуть участь ті ж посадовці, що й минулого разу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову.

Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

До складу експертів для переговорів з Україною ввійшли: перший заступник начальника управління інформації Генштабу збройних сил А. Зорін,  заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Є. Подобреєвська, директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії А. Поліщук, заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії В. Шевцов.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

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Теги: Туреччина росія переговори

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