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Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
У Стамбулі 16 травня відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини
фото: Офіс президента

Глава держави: «Очікуємо «меморандум» від РФ. Почитаємо і відповімо»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми підтримали безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в тому чи іншому форматі, знов таки підкреслюємо – в будь-якому форматі, в будь-якому складі, майже в будь-якому місці цивілізованого світу зустрічатись з Росією при прямих перемовинах або при посередниці Америки, Європи тощо. Росія поставила відповідні умови в Стамбулі і ми домовилися про обмін тисячі людей. Це хороший результат. До інших кроків в адженді стамбульської зустрічі Росія не була готова, маю на увазі припинення вогню», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що під час перемовин представники РФ дали зрозуміти, що «повернуться з якимись сигналами». Подібну позицію, за словами президента, зафіксували й США, а також турецька сторона під час відповідних зустрічей.

«Росія сказала: «Ми вам передамо щось, що називається меморандумом». Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати», – підсумував Верховний Головнокомандувач.

Нагадаємо, у Стамбулі 16 травня завершилися переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Згодом президент Володимир Зеленський зауважив, що найбільшим результатом зустрічі української та російської сторін у Туреччині стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. 

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.

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Теги: росія Володимир Зеленський переговори

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