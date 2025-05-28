Україна передала Росії документ про припинення вогню

Російська сторона має чотири дні на передачу меморандуму – Умєров

Українська сторона передала Росії документ про припинення вогню. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає «Главком».

Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Український міністр наголосив, що Росія намагалась затягнути процес передачі їхнього меморандуму мирного врегулювання, але «тиск спрацював».

«Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій «меморандум». Втім, вони затягують передачу документу», – написав він.

Умєров підкреслив, що росіяни отримали документ від української сторони та додав, що Росія має чотири дні на передачу їхнього документу про припинення вогню.

«Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній «меморандум», щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни», – додав міністр.

Міністр оборони України нагадав, що Росія обіцяла передати меморандум одразу після обміну полоненими.

«Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат», – підсумував Умєров.

До слова, Російська Федерація відмовилася передавати США варіант так званого меморандуму для завершення війни.

Захарова заявила, що Москва не має домовленостей з Вашингтоном або іншими країнами про посередництво в обміні документами. За її словами, російська делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Раніше спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.

Під час розмови Трампа із Путіним росіяни заявили про підготовку відповідного документа. Келлог наголосив, що варіант проведення переговорів розглядали з Ватиканом, однак РФ виступила проти.