Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна передала Росії документ про припинення вогню

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україна передала Росії документ про припинення вогню
Міністр оборони України нагадав, що Росія обіцяла передати меморандум одразу після обміну полоненими
фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Російська сторона має чотири дні на передачу меморандуму – Умєров

Українська сторона передала Росії документ про припинення вогню. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає «Главком».

Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Український міністр наголосив, що Росія намагалась затягнути процес передачі їхнього меморандуму мирного врегулювання, але «тиск спрацював».

«Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій «меморандум». Втім, вони затягують передачу документу», – написав він.

Умєров підкреслив, що росіяни отримали документ від української сторони та додав, що Росія має чотири дні на передачу їхнього документу про припинення вогню.

«Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній «меморандум», щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни», – додав міністр.

Міністр оборони України нагадав, що Росія обіцяла передати меморандум одразу після обміну полоненими.

«Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат», – підсумував Умєров.

До слова, Російська Федерація відмовилася передавати США варіант так званого меморандуму для завершення війни. 

Захарова заявила, що Москва не має домовленостей з Вашингтоном або іншими країнами про посередництво в обміні документами. За її словами, російська делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Раніше спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.

Під час розмови Трампа із Путіним росіяни заявили про підготовку відповідного документа. Келлог наголосив, що варіант проведення переговорів розглядали з Ватиканом, однак РФ виступила проти.

Читайте також:

Теги: Меморандум переговори Рустем Умєров росіяни перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу
Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог
1 травня, 17:32
Умєров отримав трьох нових заступників: Сергія Боєва, Миколу Шевцова та Олександра Козенка, а також було звільнено Сергія Мельника
Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників
29 квiтня, 12:47
Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за візит до столиці України
Перемир’я має початися 12 травня – Зеленський
10 травня, 16:17
Єрмак назвав головну умову для завершення війни
Єрмак назвав головну умову для завершення війни
11 травня, 11:30
Якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то європейські країни запровадять нові санкції проти РФ
Україна погодилася на прямі переговори з РФ – Axios
10 травня, 17:57
Держсекретар США наголосив, що рівень російської делегації не свідчить про прогрес у досягненні миру
Путін має особисто брати участь у мирних переговорах – Рубіо
15 травня, 20:33
Американські журналісти проаналізували задум Трампа
Чому Трамп міг відмовитися летіти до Стамбула: дані Fox News
15 травня, 13:40
Очільник МЗС Росії: «Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав»
Лавров вигадав, чому Ватикан не підійде для мирних переговорів
23 травня, 14:31
За словами глави російського МЗС, так званий меморандум містить пропозиції для «надійного подолання першопричин кризи»
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
Сьогодні, 19:20

Суспільство

Заступник командира 3-ї штурмової пояснив мету скупчення військ РФ біля Харківщини та Сумщини
Заступник командира 3-ї штурмової пояснив мету скупчення військ РФ біля Харківщини та Сумщини
Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
Сибіга закликав Росію поквапитись з передачею документа про припинення вогню
Сибіга закликав Росію поквапитись з передачею документа про припинення вогню
Україна передала Росії документ про припинення вогню
Україна передала Росії документ про припинення вогню
Угода про копалини між Україною і США. Геолог пояснив, скільки часу потрібно для початку видобутку нафти і газу
Угода про копалини між Україною і США. Геолог пояснив, скільки часу потрібно для початку видобутку нафти і газу
Речник ДПСУ попередив, що напрямок кордону з Білоруссю залишається загрозливим
Речник ДПСУ попередив, що напрямок кордону з Білоруссю залишається загрозливим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
156K
Президент повідомив гарні новини з фронту
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
68K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
30K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
17K
Окупант, якого взяли в полон українці, не знає столиці Росії (відео)

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua