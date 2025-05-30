Речниця Білого дому відповіла, чи візьмуть участь Штати у стамбульських переговорах

За словами Лівітт, Трамп хоче, щоб цей конфлікт був вирішений за столом переговорів, а не на полі бою

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт відповіла, чи будуть на переговорах між Україною та Росією представники зі США. Про це вона сказала на брифінгу, передає «Главком».

Як відомо, переговори мають відбутись 2 червня. Лівітт зазначила, що наразі не володіє цією інформацією та одразу повідомить, якщо президент США Дональд Трамп запланує відправити представника від США на переговори.

Серед іншого речниця розповіла, що Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб Росія та Україна розмовляли та вели переговори безпосередньо між делегаціями своїх країн.

Вона додала, що він це казав, як українському президенту Володимиру Зеленському, так і російському диктатору Путіну. За її словами, ці заяви лунали публічно і приватних бесідах.

«Президент закликав ці дві сторони об’єднатися та вести переговори безпосередньо, і з самого початку цього конфлікту чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб цей конфлікт був вирішений за столом переговорів, а не на полі бою. І він знову сказав це обом лідерам, як публічно, так і приватно», – сказала Лівітт.

До слова, російські політичні еліти не очікують конструктивного діалогу від нової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі 2 червня.

Зазначається, що у російському так званому меморандумі, який на переговорах має представити РФ збережуться ті ж самі вимоги, що й на переговорах у Стамбулі, які відбулись 16 травня.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.