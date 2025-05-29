Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я

Пєсков сказав, що Москва поки що не отримала від України згоди на другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня

Пєсков: Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. Про це повідомляє Главком з посиланням на росЗМІ.

«Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – йдеться у заяві.

Пєсков додав, що Москва поки що не отримала від України згоди на другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня: «Ви знаєте, що ми запропонували в понеділок, 2 червня, зібратися знову в Стамбулі на другий раунд, поки що, наскільки мені відомо, відповіді не отримано».

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.