Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
Пєсков сказав, що Москва поки що не отримала від України згоди на другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня
фото: АА

Пєсков: Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. Про це повідомляє Главком з посиланням на росЗМІ.

«Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – йдеться у заяві.

Пєсков додав, що Москва поки що не отримала від України згоди на другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня: «Ви знаєте, що ми запропонували в понеділок, 2 червня, зібратися знову в Стамбулі на другий раунд, поки що, наскільки мені відомо, відповіді не отримано».

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

Читайте також:

Теги: переговори Дмитро Пєсков Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квітень у Харкові став рекордним за масштабами руйнувань від обстрілів росіян
Росія посилила атаки після початку мирних переговорів: дані ООН
2 травня, 17:54
Ратифікація угоди про надра, блокада кордону. Головне за 12 травня
Ратифікація угоди про надра, блокада кордону. Головне за 12 травня
12 травня, 21:07
Візит Зеленського в Туреччину, старт переговорів з РФ. Головне за 15 травня
Візит Зеленського в Туреччину, старт переговорів з РФ. Головне за 15 травня
15 травня, 21:34
Фідан та Мединський у палаці Долмабахче в Стамбулі
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
15 травня, 22:55
До Туреччини прибуде міністр оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак
Стало відомо, хто з посадовців перебуватиме у Туреччині разом із Зеленським
15 травня, 11:29
Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
20 травня, 06:20
Сибіга: Україна віддана мирним зусиллям. Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру
Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту
21 травня, 04:02
У межах майбутнього обміну Росія має повернутися тисячу українських воїнів
Україна та Росія передали списки обміну полоненими
22 травня, 17:40
За словами глави нашої держави, влада активно працює над переговорами з росіянами
Президент про майбутні переговори з РФ: Працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше
22 травня, 19:47

Політика

Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
Пєсков повідомив, чи планується нова розмова Трампа та Путіна
Пєсков повідомив, чи планується нова розмова Трампа та Путіна
Коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»: названо дату
Коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»: названо дату
«Швидка і тиха» відставка Маска: ЗМІ пояснили, що відбулось у Білому домі
«Швидка і тиха» відставка Маска: ЗМІ пояснили, що відбулось у Білому домі
Білий дім відреагував на рішення суду заблокувати введені Трампом тарифи
Білий дім відреагував на рішення суду заблокувати введені Трампом тарифи
Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні
Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 травня 2025
19K
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
16K
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
5221
Росія відмовилась передавати США план для завершення війни в Україні
4165
Мобілізацію заступниці прокурора Запорізької області, яку зловили на хабарі, скасовано

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Вчора, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua