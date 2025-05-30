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Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
Російська сторона на переговорах у Стамбулі 16 травня
фото: Reuters

«Якщо Україна публічно відмовиться – нам це тільки на руку»

Російські політичні еліти не очікують конструктивного діалогу від нової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі 2 червня. Про це повідомляє російське видання «Верстка» з посиланям на джерела, передає «Главком».

За даними джерел, у Кремлі визнають, що не чекають прориву від майбутніх перемовин. Адміністрація російського диктатора Путіна ставить на меті продемонструвати Заходу, що Україна відмовляється від миру, а не реально домовлятись про мирне вррегулювання.

Зазначається, що у російському так званому меморандумі, який на переговорах має представити РФ збережуться ті ж самі вимоги, що й на переговорах у Стамбулі, які відбулись 16 травня.

Як відомо, головними вимогами Кремля є: нейтральний статус України, відмова від ядерної зброї, обмеження військового потенціалу, визнання окупованих РФ територій, статус російської мови як другої державної, відмова України від репарацій та скасування санкцій.

Один із дипломатів МЗС РФ прямо заявив: «Нас просили про переговори, ми приїхали, меморандум протягнули. Якщо Україна публічно відмовиться – нам це тільки на руку».

Інші джерела, зокрема політтехнолог, який співпрацює з Кремлем, зазначають, що реальних шансів на глобальну угоду немає. 

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

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Теги: переговори росія Меморандум росіяни Стамбул

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