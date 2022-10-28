Аналітики ISW проаналізували, яку ділянку фронту окупанти вважають пріоритетною

Росія концентрує сили на одній з ділянок фронту

Район Сватове-Кремінна або вкрай важливий, або ж на тому напрямку у РФ дефіцит артилерії

Російські сили можуть зробити пріоритетним напрямок Сватове-Кремінна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Західні аналітики досліджували одне з відео окупантів, на якому вони стріляють з термобаричної реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) ТОС-1 нібито по українських позиціях у напрямку траси Сватове-Кремінна. Наявність такого озброєння у росіян на цій ділянці фронту може свідчити про зміну пріоритетів.

Також експерти допускають, що ТОС-1 перекинули, бо російським військам не вистачає артилерійських систем або боєприпасів, придатних для стандартних вогневих завдань на напрямку Сватове-Кремінна.

Повідомляється, що окупанти дуже стурбовані загрозою оточення Кремінної. Сторонами підтверджені бої в Білогорівці, що вказує про ведення наступальної операції південніше Кремінної, відзначають експерти.

Наразі противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Сватівському напрямку росіяни намагаються побудувати лінію оборони, оскільки, за даними ЗСУ, отримали наказ утримати територію за всяку ціну.

Кілька тижнів тому західні аналітики прогнозували втрату наступальної спроможності Росії на Донбасі. Разом з тим, як стверджували неодноразово експерти, російське керівництво вимагає хоч якихось перемог від ЗС РФ. А ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин бажає в цьому відзначитися.

Напередодні очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомляв, що на Сватівському та Кремінському напрямках Луганщини ЗСУ просуваються уперед. Окупанти намагалися прорватися в Білогорівку, але всі їхні атаки були відбиті.