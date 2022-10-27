Гайдай повідомив, де на Луганщині ЗСУ прориваються вперед 

Ворог намагався атакувати Білогорівку, однак отримав на горіхи

На Сватівському та Кремінському напрямках Луганщини ЗСУ просуваються уперед. Окупанти намагалися прорватися в Білогорівку, але всі їхні атаки були відбиті. Про це у вечірньому зведенні 27 жовтня повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Росіяни продовжують розстрілювати реактивною артилерією будинки у деокупованих селах. Там залишається місцеве населення – здебільшого літні люди.

«Серед 17 людей, що залишалися в Білогорівці, був літній чоловік та донька, яка за ним доглядала – саме вони днями загинули від російського снаряда», – йдеться в повідомленні.

Тим часом де-юре в так званій «ЛНР» міста Попасна вже не існує, адже окупанти заявили, буцімто місто повністю зруйноване.

Нагадаємо, українські захисники встановили прапор України у селі Невське, що у Луганській області.

Тим часом на Луганщині для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території РФ приїхала чергова партія ув’язнених. Так званій «народній міліції» заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців, тобто їм можна робити все, що завгодно.