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Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили «Сонцепьок» окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили «Сонцепьок» окупантів
ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні
фото ілюстративне

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань

Збройні сили України на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За попередніми даними, ворожих сил поменшало на 10 осіб, важку вогнеметну систему «Сонцепьок», реактивну систему залпового вогню «Град», 2 самохідні великокаліберні гаубиці «Мста-С», 3 танки та 2 бойові машини піхоти.

Також знищено два безпілотники «Орлан-10» у небі Херсонщини та ввечері над морем Одеської області.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Вразили польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 – «Алігатор»

Додамо, українські воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади повідомили, що сьогодні їх силами звільнено від ворога Дробишеве на Донеччині.

Разом з тим президент повідомив, що ЗСУ досягли неабияких успіхів біля Лимана у Донецькій області.

Теги: окупанти війна ЗСУ

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