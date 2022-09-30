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ЗСУ звільнили ще один населений пункт поблизу Лимана (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще один населений пункт поблизу Лимана (відео)
скрін з відео

Селище Дробишеве розташоване за 118 км від Донецька

Українські воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади повідомили, що сьогодні їх силами звільнено від ворога Дробишеве на Донеччині.

Добишеве – селище міського типу в Україні, у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Розташоване за 118 км від Донецька.

ЗСУ звільнили ще один населений пункт поблизу Лимана (відео) фото 1

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка

Згодом ЗСУ зробили офіційну заяву.

Нагадаємо, триває 219-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: Донеччина війна окупанти ЗСУ Україна росія

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