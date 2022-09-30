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Президент розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Альона Боженко
glavcom.ua
Президент розповів про успіхи ЗСУ на фронті
Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ біля Лимана
фото із відкритих джерел

Зеленський подякував українським військовим за незмінну хоробрість і героїзм

Українські військові досягли неабияких успіхів біля Лимана у Донецькій області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас багато», – сказав він.

Зеленський подякував українським військовим за незмінну хоробрість і героїзм, з якими вони захищають Україну.

«Я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму! Це дуже важливо. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя. Дякую й підрозділам нашої розвідки – ГУР МО, а також Служби безпеки України», – додав він.

Нагадаємо, триває 219-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: ЗСУ президент населення звільнення ворог військові

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