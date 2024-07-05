Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Макіївки

Росіяни нещодавно просунулися поблизу Донецька, Авдіївки та Кремінної. Водночас окупанти продовжують періодичні транскордонні рейди на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжують періодичні транскордонні рейди на північ Харківської області. Повідомляється, що окупанти увійшли до невеликого прикордонного населеного пункту на північний захід від Харкова. Речник Харківського угруповання військ України полковник Юрій Повх заявив, що російська диверсійно-розвідувальна група увійшла в село Сотницький Козачок.

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська захопили весь Вовчанський агрегатний завод у Вовчанську, хоча ці кадри є наочним підтвердженням зміни, яка, за оцінками ISW, ймовірно відбулася в середині червня. Російські та українські джерела також повідомляли про запеклі бої у Вовчанську 4 липня.

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Кремінної. Окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Макіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська увійшли на східну околицю Макіївки та захопили перехрестя доріг Макіївка-Невське та Макіївка-Греківка.

Російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Український військовий підтвердив, що російські війська захопили крайній східний Часів Яр. Речник українського угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що українські війська відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру на підготовлені позиції після того, як утримувати мікрорайон стало недоцільним.

Повідомляється, що 4 липня російські війська продовжували наступ під Торецьком. Водночас російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та, як повідомляється, досягли подальших успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоолександрівки.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід у полях на північ від Побєди.

Окупанти 4 липня продовжили наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту не було. 3-4 липня російські війська продовжували наступ у західній Запорізькій області поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Щербаків (на північний захід від Роботиного), але підтверджених змін на лінії фронту не було.

3-4 липня російські війська продовжували штурм поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області та на островах річки Дніпро, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.