Зеленський обговорив із конгресменами США постачання додаткових систем Patriot

Глава держави подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в підтримці України

Президент Володимир Зеленський обговорив з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткових систем ППО. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру», – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в підтримці України.

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Зеленсьий зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США фото: Володимир Зеленський, Telegram

Нагадаємо, група представників Конгресу, що прибула до Києва, щоб продемонструвати свою підтримку Україні, за словами Тернера, зосереджена на питаннях національної і міжнародної безпеки.

Як повідомлялося, влада Фінляндії заявила, що виділяє Україні чергову військову допомогу. Це вже 24-й пакет оборонної підтримки від країни. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Фінляндії. Пакет обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро. Рішення сьогодні ухвалив президент республіки за поданням уряду. Згідно з повідомленням, йдеться про поставку військової техніки.

До слова, Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в уряді.