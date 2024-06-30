Провідний інженер Інституту ядерних досліджень. Згадаймо Сергія Чередника

Сергій Валентинович Чередник народився 24 червня 1965 року у Житомирі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Сергія Чередника.

28 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, неподалік села Георгіївка Донецької області загинув боєць Національної гвардії України, провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України Сергій Валентинович Чередник. Про це повідомила Національна академія наук України.

Сергій Валентинович Чередник народився 24 червня 1965 року у Житомирі. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «оптика та оптико-електронне приладобудування».

Від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України: спершу – у відділі ізохронного циклотрона У–240, згодом – після реорганізації відділів – у відділі ядерних реакцій.

Наукова спільнота втратила чудового фахівця у галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і протягом багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У–240, необхідне для виконання наукових досліджень.

Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України фото: Національна академія наук України, Facebook

Надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі, Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов’язку перед Батьківщиною.

З полеглим воїном попрощалися 7 червня 2024 року у конференц-залі Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві. Шану людині, яка добровільно вступила до лав Збройних Сил України і боронила нашу землю та наш відносний спокій від ворожої навали, віддали працівники не лише Інституту ядерних досліджень, а й сусідніх установ Національної академії наук України.

Поховали Героя на Лісовому кладовищі Києва.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Валентиновича Чередника. Світла пам’ять про нього назавжди збережеться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував його. Вічна пам’ять і слава українському воїнові, який захищав рідну Україну та кожного з нас», – йдеться у повідомленні Національна академія наук України.

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