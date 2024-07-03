Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України

Дік Схооф,підкреслив, що на міжнародному рівні Нідерланди були й залишаються надійним партнером у рамках ЄС та НАТО

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пообіцяв продовжувати фінансову, військову та політичну підтримку України. Про це він сказав у своїй промові у середу в Палаті представників, повідомляє Укрінформ.

«За кілька годин польоту звідси точиться жахлива війна, у якій людські життя не мають значення для Росії. Нашій країні також доводиться мати справу з іноземними хакерами та іншими спробами шпигунства, проникнення та іноземного впливу. Росія, Китай, Близький Схід – нестабільність чатує на Європу з усіх боків. А реальність така, що нам доводиться готуватися до сценаріїв, які довгий час були немислимі… Україна може продовжувати розраховувати на підтримку Нідерландів: фінансову, військову та політичну», – сказав він.

За його словами, стандарт НАТО у 2% на оборону досягнуто та законодавчо закріплено.

Крім того, зазначив Дік Схооф, уряд Нідерландів виконуватиме всі міжнародні договори, як у контексті ЄС, так і поза ним.

Він також підкреслив, що на міжнародному рівні Нідерланди були й залишаються надійним партнером у рамках ЄС та НАТО.

«У глибокому усвідомленні того, що ці дві організації є наріжним каменем нашої безпеки та процвітання. Особисто для мене абсолютно ясно, що захист того, що нам дорого, наших свобод і всього нашого способу життя, має бути абсолютним найвищим пріоритетом міжнародної політики безпеки. І так, захист є вирішальним елементом у цьому», – сказав він.

Нагадаємо, у Нідерландах 2 липня новий уряд був приведений до присяги.

Раніше повідомлялося, що перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. Про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен в Палаті представників парламенту, повідомляє De Telegraaf.

Також повідомлялося, що винищувачі F-16, які Нідерланди планують передати Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території Російської Федерації. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Politico.