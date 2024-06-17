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Ситуація на кордонах та виробництво безпілотників: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ситуація на кордонах та виробництво безпілотників: Зеленський провів засідання Ставки
фото: Офіс президента

Глава держави одразу після повернення із Швейцарії, провів Ставку Верховного головнокомандувача

Сьогодні, 17 червня, президент Володимир Зеленський після повернення з саміту миру, який пройшов цими вихідними у Швейцарії, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Глава держави заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на всіх напрямках і на кордонах.

«Детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike», – написав президент в Telegram.

Також президент заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

За словами глави держави, даний напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.

«Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту», – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники зосереджують основні зусилля окупанти на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість їхніх ударних бригад і полків.

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Теги: Володимир Зеленський фронт

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