Хто може отримати ваучер на ремонт пошкодженого житла: роз’яснення Мінреінтеграції

Програма Міжнародної організації з міграції з відновлення житла триватиме до серпня 2024 року

Українці, які проживають у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях можуть звернутися по допомогу для відновлення пошкодженого житла

Українці мають право на отримання компенсації або ваучера на ремонт пошкодженого або знищеного житла внаслідок війни. Допомогу надає Міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського Союзу, повідомляє Міністерство реінтеграції.

Відомство зазначає, що програма Міжнародної організації з міграції триватиме до серпня 2024 року та має на меті допомогти людям швидко відремонтувати будинки, які постраждали від атак. Долучитися до неї можуть українці, які проживають у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях. А також якщо вони зафіксували факт пошкодження житла, звернувшись до органів місцевої влади.

За ваучери можна буде придбати:

OSB-плити;

піно-ізоляційні матеріали;

ручний неелектричний інструмент (ножі, пилки, молотки);

плівки;

тенти;

брезент.

Також ваучером можна оплатити доставку матеріалів.

Мінреінтеграції зазначає, що українці, чиї заявки схвалять, отримають SMS-повідомлення із подробицями програми та інструкцією з використання ваучера.

Детальну інформацію про програму можна дізнатися за безкоштовним номером гарячої лінії МОМ: 0 800 215 015. Дзвінки приймають по буднях із 09:00 до 17:00.

Нагадаємо, щоб припинити право власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки, відтепер достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об’єкт нерухомості.

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