Коли США передадуть Україні винищувачі: озвучені терміни

США разом із іншими учасниками авіаційної коаліції тренують українських пілотів

Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає «Укрінформ».

«Ми працюємо в онлайн-форматі, щоб переконатися, що у нас є все те, що їм (Україні, – ред.) потрібно. Наша мета – надати ці F-16 цього літа», – запевнив американський посадовець.

Браун зазначив, що США разом із іншими учасниками авіаційної коаліції тренують українських пілотів та забезпечують іншу підготовку.

«Справа полягає не лише в тому, щоб мати ці F-16, а також і в розумінні того, що потрібно їх оснастити всім необхідним, а також забезпечити та навчити технічний персонал», – підкреслив генерал.

Нагадаємо, що Румунія з державного бюджету покриє витрати на навчання українських пілотів на західних літаках F-16 на авіабазі Фетешть.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Київ повинен мати право на самооборону, завдаючи ударів по військових цілях на території Росії. Так він відповів на запитання, чи Україна матиме право завдавати удари отриманими влітку літаками F-16 по цілях у Росії.

Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.