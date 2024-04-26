ЗСУ просунулися на одному з напрямків: аналіз ISW

Біля Часового Яру тривали бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було

На фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках. Українські сили просунулися поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

На рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася. Прикордонна служба України 25 квітня повідомила, що нещодавно українські війська відбили російську диверсійно-розвідувальну групу на кордоні Сумської області.

25 квітня на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) тривали позиційні бої. Опубліковані 25 квітня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили просунулися далі на схід від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська), ніж передбачалося раніше. Бої тривали на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

25 квітня біля Часового Яру тривали бої, однак підтверджених змін лінії фронту. Бої тривали на східній околиці Часів Яру, у Новому мікрорайоні (південний схід Часів Яру) та на південний схід від Часів Яру поблизу Іванівського та Кліщіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування, ймовірно, розуміє, що для російських військ ризиковано домагатися подальшого просування в напрямку Часового Яру та Ступочок без подальшого наступу на південному фланзі в районі Іванівського та Кліщіївки.

Повідомляється, що російські сили просунулися на захід від Донецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 25 квітня. Російські мілблогери стверджували, що російські війська провели посилений механізований штурм розміром у роту з двох напрямків і просунулися в південну та південно-східну Красногорівку (на захід від міста Донецьк) , хоча ISW не знайшов візуальних доказів цих тверджень.

Російські сили нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що російські сили просунулися на південний схід від Урожайного (на південь від Великої Новосілки). Російський блогер заявив, що російські війська почали штурм південної околиці Урожайного після кількох днів інтенсивних авіаударів.

25 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового. Також тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок. Російський блогер заявив, що нещодавно російські війська активізували операції з безпілотників та обстріл поблизу Кринок.