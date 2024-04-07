У Харкові прогримів вибух

о 00:15 почалася повітряна тривога у Харкові

В Харкові о 00:15 почалася повітряна тривога. Згодом о 00:32 пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили повідомляють, що БпЛА біля міста з східного напрямку. Декілька груп БпЛА з Херсонщини, через Дніпропетровщину в північному напрямку.

«Харків перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що ввечері 6 квітня в Одесі було чутно вибухи.