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У Харкові прогримів вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Харкові прогримів вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

о 00:15 почалася повітряна тривога у Харкові

В Харкові о 00:15 почалася повітряна тривога. Згодом о 00:32 пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили повідомляють, що БпЛА біля міста з східного напрямку. Декілька груп БпЛА з Херсонщини, через Дніпропетровщину в північному напрямку.

«Харків  перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Харкові прогримів вибух фото 1

Нагадаємо, що ввечері 6 квітня в Одесі було чутно вибухи.

Теги: Харків росія війна Україна безпілотник

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