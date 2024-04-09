Офісу генпрокурора відомо про 54 українських військовополонених, страчених росіянами

За даними Офісу генпрокурора, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року

Офіс генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти окупантами українських військовополонених, йдеться про вбивство 54 захисників. Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов в ефірі "Суспільного", цитує пресслужба ОГП.

Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах 7 квітня, представник ОГП зазначив, що попередньо підтверджено: злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряються.

Бєлоусов закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих. «По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики РФ», – зазначмв він.

За даними Офісу генпрокурора, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині. Розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів та слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

Але, запевнив Бєлоусов, ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до територі.

ОГП працює з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини активно перейнялася долею російських військових, які прийшли на чужу землю вбивати українців, та заявила: росіян нібито катують у транзитних місцях після їх евакуації з поля бою. Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), оприлюдненому наприкінці березня.

За даними ООН, вісім військовополонених повідомили, що їх нібито утримували в невстановлених підвалах приватних будинків, найімовірніше, в Харківській області. Також ООН тривожиться: 13 російських полонених начебто заявили про побиття кулаками та дерев'яними палицями під час допитів, і також про випадки імітації страт.

Варто зазначити: Україна, на відміну від країни-окупантки, надавала для Місії ООН повний доступ до офіційних пунктів інтернування, де утримувалися російські військовополонені.

Раніше ЗМІ показали, як у таборі живуть полонені окупанти. Зокрема, у них є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.