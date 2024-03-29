Росія готує великий наступ? Головний генерал США прокоментував слова Зеленського

Раніше президент Зеленський в інтерв'ю ЗМІ заявив, що Росія готує новий контрнаступ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун вважає, що побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними. Про це повідомляє Defence One.

Браун у розмові з виданням знову закликав до швидкого ухвалення оборонної допомоги Україні з боку США. Він допускає, що ЗСУ зіткнуться з продовженням російського артилерійського обстрілу в осяжному майбутньому.

Разом з тим військовий висловив сумніви щодо спроможності РФ організувати новий великий наступ на Україну.

«Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на... що сталося протягом... минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали», – сказав головний генерал США.

Браун також вказав на значні втрати, які російські загарбники зазнали при таких кампаніях.

«І, як я б сказав, це майже м’ясорубка», – зазначив американський генерал.

Військовий також озвучив думку журналістам, що ризик ескалації з боку Росії у її широкомасштабній військовій агресії проти України «не такий високий, як, можливо, був на початку».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови було обговорено потреби ЗСУ в найближчі місяці.

Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.