Ракетна атака на Україну, Костюк обіграла третю ракетку світу: головне за ніч

Головні новини ночі проти 20 квітня

Росія вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. У Запоріжжі під час повітряної тривоги лунали вибухи. Країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО. Українська тенісистка Костюк обіграла третю ракетку світу та вийшла у півфінал турніру WTA 500. Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Росія вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми

Ввечері, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері, 19 квітня, 0 22:00 у Конотопі, Сумської області, було чути звук вибуху. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін.

Згодом мер додав, що попередньо працюють системи ППО. Інформація уточнюється. Суспільне о 22:32 та 22:35 повідомило про повторні вибухи у Сумах.

У Запоріжжі під час повітряної тривоги лунали вибухи

20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках: «Загроза застосування авіаційних засобів ураження!».

Країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО

Кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом. Про це повідомляє Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За інформацією Генсека, міністри оборони країн НАТО домовились посилити та надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів ППО.

«НАТО визначила наявні можливості Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тож незабаром очікуйте на нові оголошення про можливості протиповітряної оборони для України. Я вітаю зусилля Німеччини, в тому числі нещодавнє рішення про надання Україні додаткової системи Patriot», – сказав політик.

Столтенберг наголосив, що окрім Patriot є й інше озброєння, яке можуть надати члени НАТО, в тому числі ПЗРК SAMP-T. Багато країн-членів Альянсу, які не мають таких систем, пообіцяли надати фінансову підтримку для їх придбання для України.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що на зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб, в тому числі боєприпаси калібру 155 міліметрів, засоби високоточних ударів і безпілотники.

«Кожен член НАТО сам вирішуватиме, що саме йому надавати. Декілька членів Альянсу взяли на себе конкретні зобов'язання під час засідання і завершують підготовку внесків, про які, я сподіваюсь, буде оголошено незабаром. Допомога вже надходить», – зазначив Єнс Столтенберг.

Українська тенісистка Костюк обіграла третю ракетку світу та вийшла у півфінал турніру WTA 500

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина. У чвертьфіналі змагань вона обіграла третю ракетку світу Коко Гофф із США. Про це повідомляє Суспільне.

Марта Костюк є єдиною представницею України у Штутгарті. Вона стартувала на турнірі з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, а в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен.

Чинна чемпіонка US Open Коко Гофф стала суперницею Костюк у чвертьфіналі. Тенісистки втретє зустрічались у матчі основної сітки WTA, обидва попередні поєдинки, зокрема у чвертьфіналі Australian Open-2024, у трьох сетах виграла американка.

Костюк здобула найбільшу перемогу у кар'єрі, вперше обігравши представницю топ три. Перед цим особистим рекордом Марти була звитяга над п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою на турнірі в Сан-Дієго на початку березня 2024 року.

Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні. Про це заявив політик та колишній військовий Юрій Луценко в ефірі «5 каналу».

Залужний зараз проходить підготовку до дипломатичної роботи та формує команду нового посольства.

Луценко зазначив, що рішення про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ було суто політичним, адже ніхто досі не пояснив причин його звільнення.

«Ще до завершення ВЛК (Ред. – військово-лікарської комісії) оголошують, що Залужний непридатний, я відповідаю за свої слова. А після цього без узгодження його відправляють послом у Лондон. Зараз цей процес завершено. Лондон надіслав агреман – тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті, майже за рік, а може й більше, отримає в Лондоні посла України. 5-6 днів тому погодили агреман», – сказав політик.

Юрій Луценко сподівається, що найближчим часом Залужного офіційно призначать послом указом президента. Станом на зараз генерал проходить підготовку до дипломатичної роботи, він уже пройшов усі перевірки в МЗС і зараз формує команду нового посольства.