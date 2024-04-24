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Битва за Часів Яр: The Wall Street Journal пояснила, чим небезпечна втрата контролю над містом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Битва за Часів Яр: The Wall Street Journal пояснила, чим небезпечна втрата контролю над містом
Ситуація навколо Часового Яру для українських військ виснажлива
фото: Генштаб

На лінії фронту, яка пролягає полями і селами на схід від Часів Яру, росіяни несуть важкі втрати, але неухильно просуваються вперед

Поки українські воїни в Часовому Ярі чекають на зброю союзників, ворог знищує будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається. Розташований на пагорбі над Бахмутом, Часів Яр є цінним стратегічним призом. Про це пише The Wall Street Journal. 

Як повідомляється у статті, українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю і озброєнням, намагаються утримати Часів Яр достатньо довго, щоб дочекатися свіжої зброї зі США.  Якщо Україна втратить місто, то ворог отримає вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.

Але ситуація навколо Часового Яру для українських військ виснажлива. «На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, Росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим. На лінії фронту, яка пролягає полями і селами на схід від Часів Яру, росіяни несуть важкі втрати, але неухильно просуваються вперед. Усередині міста Москва знищує будівлі, в яких могли б сховатися українці, використовуючи ту саму стратегію, яку Росія застосувала в Бахмуті, за винятком того, що планерні бомби дозволяють їм робити це набагато швидше в Часовому Ярі», – пише видання.

Українські командири кажуть, що вони все ще можуть стримувати росіян і зброя від США дасть Україні більше шансів утримати свою територію. Водночас ЗСУ стикаються з іншими проблемами, які американська допомога не може вирішити.

Українські війська виснажені після місяців безперервних боїв, і Києву не вистачає людей, яких можна було б відправити на їхнє місце. Як наслідок, перебування на бойових позиціях, яке має тривати п'ять днів, може тривати 10 або 15 днів.

«За цей час у солдатів іноді закінчуються їжа, вода та медикаменти. Бойові безпілотники полюють на транспортні засоби, що перевозять матеріальну частину і свіже поповнення на передову. Солдати з виліковними пораненнями помирають, чекаючи на евакуацію днями, бо ніхто не може до них дістатися», – йдеться у статті.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися в Очеретиному та Георгіївці. Окупанти заявляли про захоплення Новомихайлівки, однак українські сили контролюють населений пункт, попри важкі бої.

Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, одному засобу ППО та трьох інших важливих об’єктах противника.

Читайте також: Американська допомога все не виправить. Світова преса про ситуацію в Україні
Теги: Часів Яр

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