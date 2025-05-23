НАБУ викрило схеми із паспортами: чиновник мав прибуток від використання держсимволів

Справу розслідували в межах спільної слідчої групи (JIT) України, Франції, Естонії

Ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат» оголошено підозру через схему одержання надприбутків від використання державних символів. Як передає «Главком», про це повідомили НАБУ та САП.

Схема стосується авторських прав на елементи дизайну (стилізований тризуб і мапу України) у закордонних паспортах, ID-картках тощо. Свого часу ці захисні елементи розробила французька компанія. Вона використовувала їх у виробництві голограм для бланків українських документів. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію держпідприємству.

За даними слідства, уже ексдиректор ДП «Поліграфкомбінат» вимагав від французької компанії перереєструвати ці авторські права на підконтрольну йому естонську компанію. Так, естонська фірма отримувала роялті за використання захисного дизайну, навіть після звільнення чиновника з посади. Тобто, громадяни України, отримуючи документи, «донатили» посадовцеві за його «інтелектуальний внесок», кажуть у НАБУ.

При цьому, за даними слідства, естонська компанія-прокладка закуповувала матеріали за ринковою ціною та перепродавала їх «Поліграфкомбінату» у 4-6 разів дорожче. Протягом 2018-2021 років на рахунки естонської компанії надійшло близько €7 млн роялті, які підозрюваний легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них – $124 790 – потрапила на рахунок його доньки.

Посадовцю оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України про хабарництво та відмивання коштів. Торік йому також висунули підозру за привласнення або розтрату майна.

У НАБУ вказують, що заходів для ліквідації злочинної схеми вже вжили. На початку 2022 року уряд змінив технічні вимоги до дизайну захисних елементів українських документів. Крім того, до Кабміну скеровано подання щодо скасування реєстрації дизайну з елементами державної символіки за естонською компанією.

Цю справу розслідували в межах спільної слідчої групи (JIT) України, Франції, Естонії за координації Eurojust. Один зі співучасників раніше пішов на співпрацю зі слідством. У грудні 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, яка передбачає співпрацю з правоохоронними органами трьох країн, надання викривальних показань у трьох юрисдикціях та часткове відшкодування шкоди.

Нагадаємо, родина ексрадника голови Фонду держмайна Андрія Гмиріна, якого розшукує НАБУ, у 2021–2023 роках придбала нерухомість у Дубаї на понад $14 млн. За даними слідства, родичі почали скуповувати майно в ОАЕ після згортання діяльності «злочинної організації», яка, за версією НАБУ, розкрадала кошти підприємств, підпорядкованих ФДМУ. Гмирін, разом із тодішнім головою Фонду Дмитром Сенниченком, фігурує як один з організаторів схеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Схем».