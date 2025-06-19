Чернишов виїхав за кордон. Мін’єдності розкрило деталі

Мін’єдності наголосило, що виїзд за кордон є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого в мережі звинувачують у втечі за кордон, перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Про це повідомили у Міністерстві національної єдності на запит «Суспільного», передає «Главком».

Відомство зазначило, що відрядження проходить у штатному режимі. А подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра.

11 червня Чернишов розпочав робочу поїздку до Чеської Республіки. Пізніше у Відні він зустрівся з генеральним директором Федерального агентства з питань прийому та підтримки – координатором з питань біженців, а також із послом Федерального міністерства європейських та міжнародних справ і представниками австрійської ініціативи Train of Hope.

18 червня Чернишов провів робочу зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. 19 червня Чернишов у межах робочого візиту до країн Європейського Союзу провів низку зустрічей із представниками Ради Європи.

Нещодавно НАБУ і САП повідомили про підозри особам, які повʼязані з корупційною схемою в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. 12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому державному секретарю Мінрегіону, раднику міністра, директорці держпідприємства, забудовнику та його довіреній особі.

ЗМІ повідомляли, що фігуранти справи безпосередньо повʼязані з міністром Чернишовим. Також народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його даними, правоохоронці готують підозру Чернишову.