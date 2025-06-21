Куди зник віцепрем’єр Чернишов. Зеленський вперше прокоментував скандал

Чернишов не повертається з-за кордону після обшуків НАБУ

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у відрядженні. Там він займається питаннями, які повʼязані з українськими біженцями та множинним громадянством. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами глави держави, міністр національної єдності отримав низку завдань від нього та уряду. У межах відрядження Чернишов займається вирішенням цих питань.

«У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить», - каже глава України.

Як наголосив Зеленський, коли відрядження у Чернишова закінчиться, то він має повернутися назад в Україну.

Як відомо, в ніч з 10 на 11 червня віцепрем'єр Чернишов потягом вирушив у закордонне відрядження в Чехію, а згодом відвідав й інші країни ЄС. Поїздка міністра за кордон збігається з датами повідомлень про підозри особам, які повʼязані з корупційною схемою в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому державному секретарю Мінрегіону, раднику міністра, директорці держпідприємства, забудовнику та його довіреній особі.

Варто зазначити, що фігуранти справи безпосередньо повʼязані з міністром Чернишовим. Журналісти зазначали, що Чернишов також фігурує в корупційній оборудці, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень. Повідомлялося, що правоохоронці готують підозру Чернишову.

Водночас Міністерство національної єдності повідомило, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу, яке проходить у штатному режимі, а «подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем’єр-міністра». За словами глави уряду, відрядження у Чернишова триватиме до кінця цього тижня.

До слова, 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності. Також 3 грудня Верховна Рада призначила на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який очолював «Нафтогаз».