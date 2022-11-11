У Херсоні прогриміли вибухи. Місцеві повідомили про «бавовну» (відео)

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів поблизу Каховської ГЕС

Вночі, 11 листопада, у Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За інформацією пабліків, вибухи пролунали в районі Антонівського мосту. Зазначається, що ЗСУ завдали удару по скупченню особового складу противника.

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Також вибухи лунали і поблизу Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 10 листопада, Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще кілька сіл на Херсонщині.

Зазначимо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Сьогодні міноборони РФ заявило, що втеча російських загарбників із правого берега Дніпра на Херсонщині – це вже не «жест доброї волі» чи зайняття кращих стратегічних позицій, а «маневр відповідно до затвердженого плану».