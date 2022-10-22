Антонівський міст знову під прицілом: В окупованому Херсоні пролунали вибухи (відео)

У Херсоні пролунали вибухи на Антонівському мості

Близько 23 години 21 жовтня жителі Херсона повідомляли про потужні вибухи, ймовірно, в районі Антонівського автомобільного мосту через Дніпро (на північний схід від міста). Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, офіційного підтвердження поки немає.

Нагадаємо, вчора приблизно в цей час по баржовій переправі, частково прикритій Антонівським мостом, що не функціонує, прилетіло шість високоточних снарядів GMRLS від західних реактивних систем залпового вогню Himars. Під роздачу потрапила колона окупантів, котра відступала з правого берега на лівий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.