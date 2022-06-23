Німецькі журналісти потрапили під обстріл рашистів біля Лисичанська (відео)

Авто журналістів Bild потрапило під вогонь російських окупантів

Журналістська команда німецького видання Bild потрапила під обстріл на виїзді з Лисичанська. Про це йдеться у відеосюжеті Bild.

Як зазначається, від початку повномасштабної війни віцепрезидент Bild Пол Ронцгеймер регулярно працював в Україні. Цими днями він перебуває на Донбасі разом із фотографами Георгосом Мутафісом та Вадимом Мойсенком.

Коли журналісти виїжджали з Лисичанська, який намагається оточити російська армія, їхній автомобіль обстріляли. Все було зафіксовано на відео.

«Ця траса, ймовірно, є найнебезпечнішою в Україні… росіяни регулярно обстрілюють її, адже це єдина дорога з міста», – каже Ронцгеймер після того, як над його головою пролітає куля.

Усі троє залишилися неушкодженими. Було розбито вікно автомобіля, на висоті голови. Якби журналіст не нахилився, куля могла влучити в нього.

Поки що невідомо, чи обстріляли автомобіль журналістів умисно, зауважує видання. Дорога на Лисичанськ неодноразово зазнавала обстрілів останнім часом. Два тижні тому в цьому районі загинув французький репортер.

Читайте також: