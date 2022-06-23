  1. Головна
  2. Відео
  3. Німецькі журналісти потрапили під обстріл рашистів біля Лисичанська (відео)
рус
    Відео

    Німецькі журналісти потрапили під обстріл рашистів біля Лисичанська (відео)

    На щастя, працівники ЗМІ лишилися неушкодженими - Німецькі журналісти потрапили під обстріл рашистів біля Лисичанська (відео)
    На щастя, працівники ЗМІ лишилися неушкодженими
    скріншот із відео

    Авто журналістів Bild потрапило під вогонь російських окупантів

    Журналістська команда німецького видання Bild потрапила під обстріл на виїзді з Лисичанська. Про це йдеться у відеосюжеті Bild.

    Як зазначається, від початку повномасштабної війни віцепрезидент Bild Пол Ронцгеймер регулярно працював в Україні. Цими днями він перебуває на Донбасі разом із фотографами Георгосом Мутафісом та Вадимом Мойсенком.

    Коли журналісти виїжджали з Лисичанська, який намагається оточити російська армія, їхній автомобіль обстріляли. Все було зафіксовано на відео.

    «Ця траса, ймовірно, є найнебезпечнішою в Україні… росіяни регулярно обстрілюють її, адже це єдина дорога з міста», – каже Ронцгеймер після того, як над його головою пролітає куля.

    Усі троє залишилися неушкодженими. Було розбито вікно автомобіля, на висоті голови. Якби журналіст не нахилився, куля могла влучити в нього.

    Поки що невідомо, чи обстріляли автомобіль журналістів умисно, зауважує видання. Дорога на Лисичанськ неодноразово зазнавала обстрілів останнім часом. Два тижні тому в цьому районі загинув французький репортер.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗМІ армія війна обстріл Bild автомобіль Україна журналіст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німецькі журналісти потрапили під обстріл рашистів біля Лисичанська (відео)