Зеленський повідомив, коли чекати «ключове європейське рішення» (відеозвернення)

«Маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі»

Президент України Володимир Зеленський у ніч із 22 на 23 червня виступив із підсумками 119 доби повномасштабної війни з РФ.

Він розповів, що від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з президентом Литви Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку із ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

«Продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо надвечір», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, радник Банкової розповів, хто пише промови Зеленському.