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  3. Зеленський повідомив, коли чекати «ключове європейське рішення» (відеозвернення)
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    Новини

    Зеленський повідомив, коли чекати «ключове європейське рішення» (відеозвернення)

    Президент за добу провів перемовини з лідерами 11 держав - Зеленський повідомив, коли чекати «ключове європейське рішення» (відеозвернення)
    Президент за добу провів перемовини з лідерами 11 держав
    фото: Офіс президента

    «Маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі»

    Президент України Володимир Зеленський у ніч із 22 на 23 червня виступив із підсумками 119 доби повномасштабної війни з РФ.

    Він розповів, що від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з президентом Литви Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку із ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

    «Продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо надвечір», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, радник Банкової розповів, хто пише промови Зеленському.

    Теги: росія окупанти марафон війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський повідомив, коли чекати «ключове європейське рішення» (відеозвернення)