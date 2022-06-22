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    Новини

    Окупанти передумали форсувати Сіверський Донець: бояться втрат – Гайдай

    Ситуація на Луганщині складна - Окупанти передумали форсувати Сіверський Донець: бояться втрат – Гайдай
    Ситуація на Луганщині складна
    фото з відкритих джерел

    Рашисти хочуть оточити бійців ЗСУ під Сєвєродонецьком

    Росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та на напрямок Тошківка–Золоте. Нині там тривають бої. Орки хочуть оточити наших військових. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому зведенні 22 червня.

    «Окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще від «першої» Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках», – написав Гайдай.

    Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Лише за декілька днів орки нанесли катастрофічних руйнувань місту.

    Нагадаємо, у Сєвєродонецьку бої вже йдуть на території заводу «Азот».

    Також відомо, що рашисти наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами.

    Учора окупанти захопили чотири населених пункти Луганщини.

    До слова, наприкінці травня українські військові знищили близько 400 окупантів на переправі через Сіверський Донець,

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти передумали форсувати Сіверський Донець: бояться втрат – Гайдай