Сили ППО збили ракету в небі над Одещиною

Ворог намагався завдати удару по одному з районів Одещини

Сили протиповітряної оборони збили ракету, випущену російськими окупантами по території Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Ракету було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони», – сказав Марченко.

Голова ОДА зазначив, що у середу ракетних обстрілів, окрім Одеської, зазнали також Миколаївська, Донецька, Луганська та Харківська області України.

«Постраждало багато людей, зруйновано багато об'єктів інфраструктури», – додав посадовець.

Вчора російські загарбники в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Збройним силам України вдалося збити ракети над регіоном.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей час українські сили дають гідну відсіч окупанту і знищують ворожу техніку та особовий склад рашистів. Станом на 22 червня ЗСУ ліквідували вже 34 230 рашистів.