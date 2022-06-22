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    Новини

    Сили ППО збили ракету в небі над Одещиною

    Окупанти намагалися атакувати Одещину - Сили ППО збили ракету в небі над Одещиною
    Окупанти намагалися атакувати Одещину
    фото з відкритих джерел

    Ворог намагався завдати удару по одному з районів Одещини

    Сили протиповітряної оборони збили ракету, випущену російськими окупантами по території Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

    «Ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Ракету було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони», – сказав Марченко.

    Голова ОДА зазначив, що у середу ракетних обстрілів, окрім Одеської, зазнали також Миколаївська, Донецька, Луганська та Харківська області України.

    «Постраждало багато людей, зруйновано багато об'єктів інфраструктури», – додав посадовець.

    Вчора російські загарбники в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Збройним силам України вдалося збити ракети над регіоном.

    Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей час українські сили дають гідну відсіч окупанту і знищують ворожу техніку та особовий склад рашистів. Станом на 22 червня ЗСУ ліквідували вже 34 230 рашистів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили ракету в небі над Одещиною