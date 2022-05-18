Збройні сили України знають, як вибити рашистів, не зачепивши місцевих жителів

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. Україна пам'ятає про них щомиті, заявив він в ефірі програми «Фейгін live».

За його словами, Збройні сили України знають, як вибити рашистів, не зачепивши місцевих жителів. Це питання обговорюється щодня.

«Ми вас не кинемо. Ми вас звільнимо збройним шляхом. Деокупуємо. З вашої голови не впаде жодної волосини, ну, крім випадковостей, які можуть бути. Ми знаємо, як вибити війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь і так далі. І ми до цього готуємося», – сказав він.

Раніше самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував в окупованому Херсоні і пропонує херсонцям «партнерство та братні відносини».

Напередодні Association of Reintegration of Crimea повідомляв, що клани окупантів нарощують боротьбу за участь в мародерстві півдня материкової України. У російських окупантів сформувалися декілька угрупувань, націлених на розграбування Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, що окупанти планують створити в Україні «Южную Русь».

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