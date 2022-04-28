Окупанти планують створити в Україні «Южную Русь» (документ)

Кремль заявляє про плани «заснування нової держави» на захоплених українських територіях

Головною метою «Южной Руси» автори називають «досягнення та захист миру», «повне викорінення нацизму та бандерівщини»

Кремль розглядає сценарій квазіутворення під назвою «Южная Русь» на захоплених російською армією українських територіях. Про плани «заснування нової держави» у відповідь на «терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини» йдеться у перехопленому документі, який є у розпорядженні програми «Схеми» (Радіо Свобода).

Документ має назву «Манифест Южнорусского народного Собора». Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії «Єдина Росія». Дата створення «маніфесту» – 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах Російської Федерації.

Документ під назвою «Манифест Южнорусского народного Собора» починається з пояснень, що держава Україна після повалення «законно обраного президента» у 2014 році «втратила легітимність в межах УССР».

Далі у документі наголошується, що так звана «Южная Русь» є «спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі», так званої «Новоросії часів Катерини Великої» та УРСР.

Православ’я називають «фундаментом нашої культури та ідентичності», при цьому українську мову тут називають «говіркою».

Головною метою «Южной Руси» автори називають «досягнення та захист миру», «повне викорінення нацизму та бандерівщини». І анонсують проведення «всенародного референдуму».

Як раніше повідомлялося, Росія планує створити на окупованих українських територіях фейкові «Кримський федеральний округ» і «Таврійську губернію».