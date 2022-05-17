Херсонщина на порозі спалаху інфекційних хвороб – головний санітарний лікар області

Минулого тижня було виявлено сальмонелу у стічних водах обласної дитячої клінічної лікарні

Херсонщина перебуває на порозі серйозних ускладнень епідситуації та спалахів грізних інфекційних захворювань. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

За словами лікаря, до такої ситуації привів ряд передумов.

1. Реальні проблеми з водопостачанням у деяких населених пунктах, відсутність достатньої кількості гіпохлориту натрію для дезінфекції води та знезараження стічних вод (на деяких водопостачальних підприємствах запас 4-5 днів, повна відсутність контролю за станом питної води).

2. Неможливість повноцінного контролю за станом води у відкритих водоймах та місцях пляжного відпочинку.

3. Повна безконтрольність суб'єктів господарювання особливо продовольчої групи, стихійна торгівля харчовими продуктами, у тому числі невідомого походження, порушення умов їх зберігання.

4. Недотримання правил інфекційного контролю у лікувальних закладах. За словами Ромаскевича, минулого тижня було виявлено сальмонелу у стічних водах обласної дитячої клінічної лікарні.

Усі ці та інші фактори на тлі поступового підвищення температури довкілля створюють умови для спалахів захворювань кишкової групи.

«Комбінація дефіциту антибактеріальних засобів та розчинів для внутрішньовенного введення при зневодненні також може призвести до великої кількості летальних випадків. Проблематичним є і проведення епідрозслідування в осередках», – зазначив лікар.

Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Читайте також: