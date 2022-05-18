Зеленський про ракетні удари: спроба РФ компенсувати провали

Окупанти не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетні обстріли Росією українських територій є спробою компенсації за серію провалів на сході та півдні. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«83-й день нашої оборони почався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської області, Сумщини, Чернігівської, авіаудари в Луганській області, специфічна диверсійна активність у прикордонних районах України. Усе це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробовування наших сил. Це свого роду спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході і півдні нашої країни», - заявив президент.

Він зазначив, що окупанти не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати.

«І тому намагаються показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності, але також безрезультатно. Ці ракетні удари Росії, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцніші», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 17 травня у Каннах стартував ювілейний 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Під час церемонії відкриття до присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань.