Окупанти розікрали «Суспільне Херсон», а тепер створюють пропагандистський канал

Наразі в студії, з якої мовило «Суспільне Херсон», немає жодної телекамери чи екрана

Будівлю філії «Суспільного Херсон» військові РФ захопили як тільки зайшли у місто. Там влаштували одну зі своїх штаб-квартир. Обладнання вивезли, кабінети «перевернули», у дворі філії скупчення військової техніки, розповідають кореспонденти Суспільного.

Наразі в студії, з якої мовило «Суспільне Херсон», немає жодної телекамери чи екрана, з кабінетів працівників військові РФ винесли абсолютно всі комп'ютери і будь-яку, варту уваги мародерів техніку. Все, що залишилось – застаріле і списане давно обладнання. Саме його використали російські пропагандисти, аби відзняти так зване «розслідування» про «капище української брехні і пропаганди», як вони назвали філію «Суспільного Херсон».

Фото: скріншот з відео

«Розруха та мародерство – влучні слова, щоб описати наслідки окупації філії, яка почалась 2 березня. На відео продемонстровано застарілу та списану техніку, яка знаходилась у підвальних приміщеннях, а також студію, яка використовувалась, як складське приміщення. А от вся нова техніка та обладнання чомусь на відео не попали, оскільки, скоріш за все, вивезені до Росії», – написав на сторінці у Facebook менеджер філії Михайло Сваричевський.

У програмі «Media гвардії» крім звинувачень у мародерстві “розповіді” про життя у підвалах Суспільного територіальної оборони Херсона та ветеранів АТО, які працюють на філії. Показані і фото працівників Суспільного, зі справ, які зберігалися у військкоматі. Причому серед них є люди, які вже не працюють на філії, є і ті, хто вже помер.

«Не дивно бачити на відео військові посвідчення, адже будівля військкомату була захоплена з перших днів окупації. Ми з гордістю, шаною та повагою відносимось до військових. Їхня наявність у складі трудового колективу - звичайна справа, яка підкріплена взаємним волевиявленням сторін», – каже Михайло Сваричевський.

Також додає, що аби територіальній обороні необхідно було приміщення, то жодних перешкод цьому б не було.

«Все так зване «розслідування» – суцільний фейк. Він особових справ десятків тисяч людей, які начебто знайшли «розслідувачі» на філії до «розграбування» працівниками філії обладнання. По-перше, чому не показали хоч одну справу? І по-друге, не один житель у Херсоні бачив, як військові РФ підігнали до філії з боку Перекопської вантажівки і виносили звідти обладнання», – розповіли працівники «Суспільного».

Раніше повідомлялося, що російські пропагандистські медіа поширюють новий фейк, що нібито українські біженці «до смерті забили поляка» у Варшаві.

Черговий дезінформативний наратив поширює міністерство оборони РФ. Так, на офіційних ресурсах відомства вся інформація про ураження Збройними силами України російського корабля «Всеволод Бобров» маркується як «фейк», підтвердженням чому, на думку російських силовиків, є те, що «українські телеграм-канали не надали жодних доказів цього факту».