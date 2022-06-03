Артилеристи показали, як вправляються із «Акаціями» (фото)

САУ «Акація» яка безжально нищить окупантів на нашій землі

Українські захисники показали, як працюють із самохідними артилерійськими установками «Акація». Відповідний фоторепортаж оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

«152 міліметри міці!». Саме так кажуть про САУ «Акація» яка безжально нищить окупантів на нашій землі. Артилеристи бригади вправно і влучно використовують гаубицю по визначених цілях. Сподіваємося, окупанти, ви зрозуміли кого дійсно варто боятися!», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські пропагандисти вчергове хотіли попіарити загарбників, але щось пішло не за планом. Замість того, щоб вихваляти своїх артилеристів, довелося тікати від снарядів української армії.

Також військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області.

«Знищення окупантів і їхніх «боєвих комплектів смерті» на Луганщині триває. Ворог руйнує все зі страхом, що там може бути український захисник і стріляє в мирних жителів, потім видумуючи, що то були переодягнені українські військові. Наше ж завдання – точково максимально знищити склади боєприпасів і скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ і вбивати українців», – йдеться в повідомленні пресслужби бригади.