Ворожа пропаганда зазнала фіаско: «винна» українська артилерія (відео)

Пропагандист сильно нахвалював зброю рашистів, поки по їх позиціям не відпрацювали українські артилеристи

Окупанти не очікували, що наші бійці дадуть моментальну вогневу відповідь

Російські пропагандисти вчергове хотіли попіарити загарбників, але щось пішло не за планом. Замість того, щоб вихваляти своїх артилеристів, довелося тікати від снарядів української армії.

На відео, «журналіст» починає коментувати, як працюють російські системи залпового вогню. Він вдавано переживає за мирних українців, які мають злякатися, коли снаряд прилетить в їх сторону. Але довго говорити чоловіку не дали українські артилеристи, які моментально вирахували позиції ворога.

Тому вся знімальна команда швидко стала збиратися і тікати з позиції.

Нагадаємо, військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області.

«Знищення окупантів і їхніх «боєвих комплектів смерті» на Луганщині триває. Ворог руйнує все зі страхом, що там може бути український захисник і стріляє в мирних жителів, потім видумуючи, що то були переодягнені українські військові. Наше ж завдання – точково максимально знищити склади боєприпасів і скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ і вбивати українців», – йдеться в повідомленні пресслужби бригади.