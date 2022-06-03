Двох репортерів Reuters поранили під Сєвєродонецьком

Журналісти потрапили під вогонь по дорозі до Сєвєродонецька

Репортери рухалися на авто, їхній водій загинув

Під Сєвєродонецьком двоє репортерів міжнародної агенції новин Reuters потрапили під обстріл отримали та отримали легкі поранення. Їхній водій загинув. Цю інформацію підтвердив спікер від Reuters в коментарі CNN.

«Під час поїздки з метою зробити репортаж, двоє журналістів Reuters отримали легкі поранення, коли вони потрапили під вогонь по дорозі до Сєвєродонецька. Вони їхали на автомобілі, наданому підтримуваними Росією сепаратистами, за кермом була особа, яку призначили сепаратисти. Водій транспортного засобу загинув», – ідеться в повідомленні Reuters.

«Reuters висловлює глибокі співчуття сім'ї водія з приводу їхньої втрати», – сказав речник.

Нагадаємо, за 98 діб російської агресії проти України окупанти вбили 32 медійників. Серед загиблих – журналісти, які виконували професійні обов’язки; медійники – цивільні жертви; представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у військових лавах.

Крім того, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Він робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.

Також у боях біля міста Попасна Луганської області загинув журналіст Віталій Дерех із Тернополя. Він отримав смертельні травми під час виконання бойового завдання.

До слова, у полон до окупантів потрапив телеоператор Суспільного мовлення Василь Філімон. Він був мобілізований до лав Збройних Сил. До того працював у Миколаївській філії «Суспільного».

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області, неподалік Бахмуту, українські журналісти потрапили під обстріл російських окупантів.

Напередодні журналіст Олексій Гордєєв показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.



