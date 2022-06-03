100 днів, які змінили світ

Ми тримаємо сьогодні фронт, практично на лінії 3300 кілометрів. Це можливо найбільша лінія фронту з часів Другої Світової війни в Європі

Ми тримаємо сьогодні фронт, практично на лінії 3300 кілометрів. Це можливо найбільша лінія фронту з часів Другої Світової війни в Європі

Ми виграли першу фазу цієї війни, Путін – в поразці! Бліцкриг не вдався

Дорогі Українці,

100 днів жорстокості! 100 дні звірств! 100 днів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусових депортацій, зґвалтувань, фільтраційних таборів та руйнувань, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює Російська Федерація. І після 100 довгих днів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України.

Сьогодні Українці ведуть війну з нашим споконвічним, проклятим ворогом – московською ордою. З цими гопниками, з цими мародерами, які ніколи не ховають своїх загиблих, які ходять по дворах і мародерствують, які гвалтують наших жінок, наших підлітків. Сьогодні ми ведемо війну, можливо, найбільш жахливу з часів Другої Світової війни.

Росія – брудна з середини, брудний кожний її солдат. Ми маємо велике натхнення, тому що глибоко переконані, що ми боремося не тільки за Україну. Ми боремося за увесь цивілізований світ, який нас може чути і бачити.

Ми виграли першу фазу цієї війни, Путін – в поразці! Бліцкриг не вдався.

Ми тримаємо сьогодні фронт, практично на лінії 3300 кілометрів. Це можливо найбільша лінія фронту з часів Другої Світової війни в Європі.

Важливо відзначити, що сьогодні українська нація стала одноголосною! Ми ще ніколи не приходили так близько до національної консолідації, як прийшли сьогодні. І тому нам вдається робити чудеса, хоча безумовно, скоріше за все ми втратимо в цьому році половину національного валового продукту. Нажаль, ми маємо 11 мільйонів переміщених осіб, з яких 5 мільйонів це переселенці, я правило, до Європи.

Ніхто не має сумнів, що перемога буде за нами, бо за нами стоїть весь світ! Перемога приведе до того, що Україна стане членом НАТО, Україна стане членом європейської сім’ї.

Сердечно вдячний Президенту Сполучених Штатів, великому другові нашої країни, який підписав історично важливий закон, щодо постачання озброєнь Україні по лендлізу. Тепер ми винесемо уроки із цієї війни з московією і зрозуміємо, що московія, це не тільки проблема України! Московія – це корінь лиха всього цивілізованого світу.

Нам потрібно бути солідарними. Переконаний, що ми скличемо і створимо міжнародний трибунал і на тій знаменитій площі Маріуполя, перед театром, де білою фарбою і великими літерами написано було для орків – «НЕ КИДАЙТЕ БОМБИ», «НЕ ЦІЛЬТЕ РАКЕТИ», бо там ДІТИ. Така мораль для них не працює. Вони скинули найпотужнішу авіабомбу і там було знищено декілька сот українців. Вважаю, це найкраще місце для того, щоб там творити окремий міжнародний трибунал по Путіну і його приспішникам, а також для багатьох його прислужників, які організовували це звірство.

Переконаний, що світ прийде до багатьох відповідей на ті виклики, які 22 роки світ і зокрема Європа не зауважували. Це може бути великим ренесансом для всього світу, до його нової політики, для його безпекової політики, для місця росії в трєтьому світі і багато інших речей.

Але сьогодні нам потрібна повна перемога. Ми повинні очистити від російських орко-бомжів святу українську землю! І не тільки станом на 24 лютого 2022 року!!!

Будьмо разом, шановні українці, у цей, з однієї сторони важкий і складний час, але я хочу підкреслити, – надзвичайно величавий.

Я переконаний, що Україна, після нашої перемоги, буде невпізнанна! Невпізнанна і змінена в найкращу сторону.

Дорогі Українці, Слава кожному з Вас!

Слава Україні і смерть ворогам

Джерело: блог Віктора Ющенка

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