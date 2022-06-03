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    Події в Україні

    Нацгвардія накрила артилерією склад ворожих боєприпасів (відео)

    Українські військові продовжують наносити удари по рашистах - Нацгвардія накрила артилерією склад ворожих боєприпасів (відео)
    Українські військові продовжують наносити удари по рашистах
    скрін з відео

    Знищення окупантів і їхніх «боєвих комплектів смерті» на Луганщині триває

    Військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області. Про це повідомляє пресслужба бригади.

    «Знищення окупантів і їхніх «боєвих комплектів смерті» на Луганщині триває. Ворог руйнує все зі страхом, що там може бути український захисник і стріляє в мирних жителів, потім видумуючи, що то були переодягнені українські військові. Наше ж завдання – точково максимально знищити склади боєприпасів і скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ і вбивати українців», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні Луганській області виповнюється 84 роки. Попри всі намагання російських окупантів знищити регіон, Луганщина зустрічає свій день народження під українським прапором.

    За 100 днів війни окупанти в області розбили понад 400 км доріг європейського рівня, зруйнували майже 70 сучасних шкіл та 50 дитячих садочків, 33 лікарні та 237 сільських амбулаторій, обладнаних за останнім словом медичної техніки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардія накрила артилерією склад ворожих боєприпасів (відео)