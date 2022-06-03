Нацгвардія накрила артилерією склад ворожих боєприпасів (відео)

Знищення окупантів і їхніх «боєвих комплектів смерті» на Луганщині триває

Військові бригади швидкого реагування Національної гвардії України знищили особовий склад та склад боєприпасів військ РФ у Луганській області. Про це повідомляє пресслужба бригади.

«Знищення окупантів і їхніх «боєвих комплектів смерті» на Луганщині триває. Ворог руйнує все зі страхом, що там може бути український захисник і стріляє в мирних жителів, потім видумуючи, що то були переодягнені українські військові. Наше ж завдання – точково максимально знищити склади боєприпасів і скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ і вбивати українців», – йдеться в повідомленні.