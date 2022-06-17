Артилеристи знищили дві ворожі машини РСЗВ «Ураган» (фото)

Полювання на російських окупантів продовжується

Артилеристи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ знищили дві бойові машини рективної системи залпового вогню БМ-27 «Ураган» російських окупантів. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ.

«На фото зафіксовано, як артилеристи Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗС України знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 «Ураган». Полювання на російських окупантів продовжується! Смерть російським окупантам», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовали вітчизняний ПТРК «Стугна-П» та феєрично спалили дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2.