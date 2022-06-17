  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Артилеристи знищили дві ворожі машини РСЗВ «Ураган» (фото)
рус
    Події в Україні

    Артилеристи знищили дві ворожі машини РСЗВ «Ураган» (фото)

    Артилеристи знищили дві ворожі машини РСЗВ «Ураган» (фото)
    фото: Десантно-штурмові війська

    Полювання на російських окупантів продовжується

    Артилеристи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ знищили дві бойові машини рективної системи залпового вогню БМ-27 «Ураган» російських окупантів. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ.

    «На фото зафіксовано, як артилеристи Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗС України знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 «Ураган». Полювання на російських окупантів продовжується! Смерть російським окупантам», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовали вітчизняний ПТРК «Стугна-П» та феєрично спалили дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна ураган окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Артилеристи знищили дві ворожі машини РСЗВ «Ураган» (фото)